Атака на Украину и срыв "Нормандии": у Зеленского сделали заявление о новом шаге Путина по Донбассу

Запад и Украина дадут оценку действиям России по Донбассу - Арестович / УНИАН

Указ президента России Владимира Путина о поручении российскому правительству обеспечить признание товаров из оккупированных районов Донбасса является очередным этапом гибридной войны российского государства. Это большой план по дестабилизации ситуации в Североатлантическом альянсе, Евросоюзе и Украине. Москва будет смотреть на реакцию и готовность сторон к отражению угрозы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Россия проверяет реакцию и нашу, и Запада на пошаговое продвижение к их цели, к их большому плану. Большой план, я думаю, заключается в том, чтобы максимально дестабилизировать гибридными способами ситуацию в самом НАТО и ЕС, точка входа - Польша-Прибалтика, и одновременно атаковать Украину. Там уже гибридно-военный вариант, они будут смотреть по реакции готовности нашей и Запада к отражению угрозы", - сказал он в комментарии Новости Донбасса.

читайте такожКрах "Нормандии" и диалога по Донбассу: в России разразились ультиматумом в адрес ЗеленскогоПо словам чиновника, это демарш Путина, который стал одним из этапов гибридной воны России на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. До этого были введение рубля и раздача паспортов РФ. Фактически такие действия направлены на нарушение договоренностей по Донбассу в рамках минского процесса и нормандского формата, где стороны обязались отказаться от мер, направленных на разрыв захваченных территорий с Украиной.

"Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной", - добавил Арестович, подчеркнув, что в Киеве и на Западе дадут оценку действиям российского государства.

Признание Россией товаров из оккупированного Донбасса

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 15 ноября, подписал указ о поручении правительству РФ в 30-дневный срок принять меры, направленные на признание Москвой сертификатов товаров и услуг, которые произведены в оккупированных районах Донбасса и выданы российскими незаконными администрациями "ДНР" и "ЛНР".

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Согласно указу, также в РФ должны обеспечить товарам из "ЛДНР" доступ к государственным закупкам наравне с российской продукцией и ликвидировать квоты на их перемещение через границу РФ и оккупированного Донбасса. При этом на такую продукцию не будут распространяться санкции России в отношении Украины.

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