УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Политика

Атака на Украину и срыв "Нормандии": у Зеленского сделали заявление о новом шаге Путина по Донбассу

16 листопада 2021, 09:37
Прослухати новину
Зупинити

Россия реализует большой план, в основе которого – атака НАТО, Евросоюза и Украины, сказал Алексей Арестович.

Арестович
Запад и Украина дадут оценку действиям России по Донбассу - Арестович / УНИАН

Указ президента России Владимира Путина о поручении российскому правительству обеспечить признание товаров из оккупированных районов Донбасса является очередным этапом гибридной войны российского государства. Это большой план по дестабилизации ситуации в Североатлантическом альянсе, Евросоюзе и Украине. Москва будет смотреть на реакцию и готовность сторон к отражению угрозы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Россия проверяет реакцию и нашу, и Запада на пошаговое продвижение к их цели, к их большому плану. Большой план, я думаю, заключается в том, чтобы максимально дестабилизировать гибридными способами ситуацию в самом НАТО и ЕС, точка входа - Польша-Прибалтика, и одновременно атаковать Украину. Там уже гибридно-военный вариант, они будут смотреть по реакции готовности нашей и Запада к отражению угрозы", - сказал он в комментарии Новости Донбасса.

читайте такожКрах "Нормандии" и диалога по Донбассу: в России разразились ультиматумом в адрес ЗеленскогоПо словам чиновника, это демарш Путина, который стал одним из этапов гибридной воны России на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. До этого были введение рубля и раздача паспортов РФ. Фактически такие действия направлены на нарушение договоренностей по Донбассу в рамках минского процесса и нормандского формата, где стороны обязались отказаться от мер, направленных на разрыв захваченных территорий с Украиной.

"Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной", - добавил Арестович, подчеркнув, что в Киеве и на Западе дадут оценку действиям российского государства.

Признание Россией товаров из оккупированного Донбасса

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 15 ноября, подписал указ о поручении правительству РФ в 30-дневный срок принять меры, направленные на признание Москвой сертификатов товаров и услуг, которые произведены в оккупированных районах Донбасса и выданы российскими незаконными администрациями "ДНР" и "ЛНР".

Реклама

Согласно указу, также в РФ должны обеспечить товарам из "ЛДНР" доступ к государственным закупкам наравне с российской продукцией и ликвидировать квоты на их перемещение через границу РФ и оккупированного Донбасса. При этом на такую продукцию не будут распространяться санкции России в отношении Украины.

Главред рекомендует:

viber
Владимир Путин ЛДНР Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Атака на Украину и срыв "Нормандии": у Зеленского сделали заявление о новом шаге Путина по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражиГороскоп на сегодня 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражи Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительФинансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в бедуПриметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в беду Почему Путин неуязвим и при чем тут мечта об империиПочему Путин неуязвим и при чем тут мечта об империи
09:58

"Конец эпохи бедности": Сеть взорвалась мемами из-за "Вовиной тысячи"

09:55

У скандального нардепа Кивы проводят обыск

09:45

Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку

09:37

Дороже отборной свинины: "стратегический" украинский продукт рекордно взлетит в ценеВидео

09:37

Атака на Украину и срыв "Нормандии": у Зеленского сделали заявление о новом шаге Путина по ДонбассуВидео

Реклама
09:10

Границ с травматами не защищаютмнение

09:03

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

08:41

Выходные в декабре 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

08:27

За сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID-19Видео

08:25

Военная операция России и прогнозы Запада: Украина ожидает угрозы уже в начале декабряВидео

08:10

Облако обломков накрыло МКС: РФ испытала космическое оружие и подвергла опасности космонавтов

08:00

Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинках

07:47

Гороскоп на сегодня 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныВидео

07:19

У Киева есть девять сценариев обороны на случай вторжения России - АрестовичВидео

06:46

Новые трубопроводы или дело мира: Джонсон заявил о выборе, который предстоит сделать ЕСВидео

06:30

СССР 2.0 замаячил на горизонте: разразится ли война в Беларусимнение

06:01

Самый красивый красный маникюр на Новый год 2022, который заставит поверить в чудоФото

05:42

Наращенные ресницы могут вызвать рак - врачВидео

05:40

Вкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

05:12

Медицинские мифы: врач рассказал, можно ли пить молоко во время простуды

Реклама
04:52

Заморозит и засыплет снегом: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

04:23

Медик рассказал, какие признаки алкоголизма легко заметить на лице

03:45

Добавьте немного счастья в обыденность: как ускорить синтез серотонина и повысить настроение

02:59

Страшные политические решения и уничтожение бизнеса: эксперт шокировала прогнозом о жизни в УкраинеВидео

02:11

Как правильно ухаживать за лицом осенью и зимой - советы косметологовВидео

01:55

"Это главный враг организма": врач-стоматолог назвал неожиданную причину порчи и выпадения зубов

01:40

Живой щит против РФ: эксперт оценил сценарий переброски британского спецназа в УкраинуВидео

01:40

Эксперты составили топ-3 обычных привычек, которые разрушают здоровье

00:45

Как привлечь деньги: действенные способы для пополнения кошелькаВидео

00:12

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в бедуВидео

15 ноября, понедельник
23:58

Новая глава "Слуги народа" назвала самую слабую область для политсилыВидео

23:28

В Украине открывают пункты вакцинации детей против COVID-19Видео

23:08

Иммунолог назвал самую эффективную вакцину от коронавирусаВидео

22:59

Генсек НАТО заявил о наращивании войск России у границ УкраиныВидео

22:59

Можно ли сыр есть каждый день - ответ диетолога

22:32

Чтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачуВидео

22:25

Германия признала "Батька": Меркель и Лукашенко обсудили ситуацию на границе с БеларусьюВидео

22:20

Какая каша очень полезная для завтрака - ответ ученых

22:00

Франция и Германия пригрозили России тяжелые последствиями - КулебаВидео

21:48

На Украину резко обрушатся морозы и опасная погодаВидео

Реклама
21:33

Епископу от удара оторвало ногу: появились подробности страшного смертельного ДТП в ЛуцкеВидео

21:13

Полтавчанка съела на улице живого голубя (видео)Видео

20:59

В Николаеве лиман покрылся подсолнечным масломВидео

20:54

Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет - ЗеленскийВидео

20:45

Второе дыхание для Слуги народа: зачем назначили Шуляк вместо Корниенкомнение

20:31

В моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий морозФотоВидео

20:19

Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн

20:14

Когда правильное питание вредит: 5 неочевидных фактов, в которые пора перестать верить

19:49

Украина будет участвовать в сертификации Северного потока-2Видео

19:39

Цены на подсолнечное масло в Украине станут заоблачнымиВидео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти