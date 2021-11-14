На Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались люди

При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.
По меньшей мере, четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них – уничтожены полностью.
Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной, сообщил в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - рассказал Кириленко.
Он уточнил, что ранение получил один военнослужащий - водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое.
"Обстрел произошел ночью. По сообщению военных – из 120-миллиметровых минометов. Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям", - добавил Кириленко.
Дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится сегодня силами правоохранителей и местных властей.
Напомним, ранее Вооруженные силы Украины сбили беспилотник российско-террористических войск на Донбассе. Согласно данным штаба ООС, незаконные вооруженные формирования РФ использовали БПЛА в направлении населенного пункта Болотенное, расположенный в 22 километрах северо-восточнее Луганска. Вражеский беспилотник был сбит украинскими войсками рядом с зоной видимости патруля СММ ОБСЕ.
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