На Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались люди

На Донбассе боевики обстреляли поселок Невельское / фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

По меньшей мере, четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них – уничтожены полностью.

Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной, сообщил в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - рассказал Кириленко.

Он уточнил, что ранение получил один военнослужащий - водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое.

"Обстрел произошел ночью. По сообщению военных – из 120-миллиметровых минометов. Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям", - добавил Кириленко.

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На Донбассе боевики обстреляли поселок Невельское / фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится сегодня силами правоохранителей и местных властей.

На Донбассе боевики обстреляли поселок Невельское / фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины сбили беспилотник российско-террористических войск на Донбассе. Согласно данным штаба ООС, незаконные вооруженные формирования РФ использовали БПЛА в направлении населенного пункта Болотенное, расположенный в 22 километрах северо-восточнее Луганска. Вражеский беспилотник был сбит украинскими войсками рядом с зоной видимости патруля СММ ОБСЕ.

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