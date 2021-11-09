Киев готовит силовое решение на Донбассе: у Шойгу истерят из-за кораблей США в Черном море

Эсминец Porter во время прохода через Босфор. / Reuters

Заход в Черное море трех американских военных кораблей прокомментировали в минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве Сергея Шойгу обеспокоены полетами над этой территорией стратегических бомбардировщиков США, передает РИА Новости.

"Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Это дестабилизирующий фактор, а одна из целей — военное освоение территории Украины", — заявили в МО РФ.

Кроме того, российских военных тревожит, что в учениях на Черном море планируют принять участие авиация и военные контингенты Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

"Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины", — добавили в минобороны РФ.

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Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин находился в Украине с рабочим визитом. Кроме Зеленского он встретился с главой Минобороны Андреем Тараном.

Зеленский и Остин обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей.

Зеленский отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

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