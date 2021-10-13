В Черном море военный корабль Украины терпит бедствие

Военный корабль Украины получил повреждения в Черном море

Из-за ухудшение погодных условий Военный корабль ВМС ВС Украины получил повреждения во время выполнении задач в Черном море. Начата спасательная операция, сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

"После оценки обстановки, было принято решение о постановке корабля на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - уточнили в пресс-службе.

Начата спасательная операция. В ней задействованы корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.

В военном ведомстве отметили, что экипажу удалось стабилизировать аварийную ситуацию. Угрозы жизни для военных моряков и риска потери корабля нет.

"Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации", - уточнили в ВМС.

Ранее Главред писал о том, что американские военные в рамках учений SINKEX, которые проходили в Тихом океане около Гавайских островов, уничтожили списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. В результате обстрела корабль раскололся пополам и затонул.