Двери в НАТО для Украины открыты - глава Пентагона

Министр обороны США посетит Украину / Reuters

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин посетит Украину и Грузию с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, он подтвердит, что двери НАТО открыты для двух государств.

"Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонительном альянсе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что глава Пентагона заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии.

"Мы успокаиваем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовой российской агрессии", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что глава Пентагона намерен провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

Читайте также"Не надо бояться разозлить Россию": Столтенберг рассказал о вступлении Украины в НАТО

В ходе встречи Остин подтвердит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной и оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

Вступление Украины в НАТО

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о том, что в Украине, дескать, создаются "учебно-тренировочные лагеря", которые якобы на самом деле являются "базами НАТО". Политик сказал, что он и президент РФ Путин договорились совместно реагировать на такие явления, чтобы не допустить появления иностранных войск у российских и белорусских границ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что совместные действия Москвы и Минска в ответ на якобы "размещение войск НАТО в Украине" будут направлены на, дескать, обеспечение безопасности границ РФ и РБ. По его словам, возможное появление войск Запада на территории Украины в Кремле воспримут как пересечение "красных линий".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что украинское государство будет самостоятельно принимать решения о том, как обезопасить свою страну и Европу. Как уточнил дипломат, "красные линии" россиян ограничиваются исключительно территорией РФ.