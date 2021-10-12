Украина стремительно мчится в НАТО: Киев ожидает решений по вопросу вступления в Альянс в 2022 году

В Киеве ждут, что НАТО в 2022 году укажет дорожную карту Украине для вступления в Альянс – Стефанишина / УНИАН

В НАТО по итогам саммитов в 2008 и 2021 годах уже делали заявления о том, что Украина будет принята в Североатлантический альянс. Украинское государство уже сейчас готово приложить все усилия, чтобы соответствовать стандартам блока безопасности Запада. На данный момент проблема вступления Киева в Альянс зависит от политического консенсуса. Власти ожидают, что уже в 2022 году блок определит конкретные шаги, которые помогут государству интегрироваться в НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"И в 2008 году, и в 2021 году в ходе саммитов НАТО страны альянса уже подтвердили, что Украина станет членом НАТО. Украина со своей стороны уже готова максимально приложить усилия, чтобы соответствовать всем стандартам НАТО. У нас есть годовые программы... Есть специальное решение СНБО относительно конкретных шагов выполнения критериев членства в НАТО", - рассказала она в эфире телеканала Украина 24.

Читайте также"Не надо бояться разозлить Россию": Столтенберг рассказал о вступлении Украины в НАТОМинистр акцентировала внимание на том, что сегодня проблема вступления украинского государства в НАТО зависит от политического консенсуса. В Киеве ожидают, что уже на следующем саммите Альянса, который пройдет в 2022 году, страны коллективного блока безопасности Запада предоставят Украине конкретный план, выполнив который государство сможет интегрироваться в Североатлантический альянс.

"Мы надеемся, что в ходе следующего саммита НАТО, который состоится в 2022 году, страны НАТО перейдут от подтверждения перспективы членства к конкретным шагам, которые Украина должна внедрить на этом пути", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Вступление Украины в НАТО

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о том, что в Украине, дескать, создаются "учебно-тренировочные лагеря", которые якобы на самом деле являются "базами НАТО". Политик сказал, что он и президент РФ Путин договорились совместно реагировать на такие явления, чтобы не допустить появления иностранных войск у российских и белорусских границ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что совместные действия Москвы и Минска в ответ на якобы "размещение войск НАТО в Украине" будут направлены на, дескать, обеспечение безопасности границ РФ и РБ. По его словам, возможное появление войск Запада на территории Украины в Кремле воспримут как пересечение "красных линий".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что украинское государство будет самостоятельно принимать решения о том, как обезопасить свою страну и Европу. Как уточнил дипломат, "красные линии" россиян ограничиваются исключительно территорией РФ.