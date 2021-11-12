Украинская армия на Донбассе несет потери из-за атаки боевиков

Война на Донбассе / УНИАН

Вооруженные формирования Российской Федерации 12 ноября дважды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщают в пресс-центре штаба ООС, в результате подрыва на взрывчатке погибли двое украинских военных.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов разных систем.

При этом в направлении Попасной российско-оккупационные войска совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации и заставили российских наемников прекратить обстрел.

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Переговоры по Донбассу

Посол Германии РФ Андреас фон Гайр рассказал о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявила ему о необходимости проведения встречи лидеров нормандского формата. Нормандская четверка должна встретиться после того, как пройдут переговоры министров иностранных дел. При этом пока неизвестно, когда пройдет встреча глав МИД нормандской четверки.

Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал Россию выполнить парижские договоренности 2019 года и согласиться на встречу лидеров стран нормандского формата. Дипломат подчеркнул, что Москва должна реализовать ряд требований Киева по Донбассу.

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