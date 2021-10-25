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Саммит лидеров "Нормандии" после встречи глав МИД: Меркель назвала Путину план диалога по Донбассу

25 октября 2021, 14:14
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В Германии подтвердили переговоры с Киевом и Москвой по организации встречи министров иностранных дел стран нормандского формата.

Макрон, Меркель, Путин, Зеленский
Меркель призывает провести встречу лидеров нормандского формата после переговоров министров иностранных дел / Коллаж УНИАН

Послы ФРГ и Франции проводят работу над организацией встречи Киева, Берлина, Парижа и Москвы на уровне министров иностранных дел в нормандском формате по Донбассу. Однако пока нет конкретных договоренностей о том, когда такая встреча может состояться. Канцлер Германии Ангела Меркель говорила президенту РФ Владимиру Путину о том, что после переговоров министров должна состояться встреча лидеров "Нормандии".

Как сообщает Интерфакс-Украина, немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен рассказала о том, что Франция и Германия работают над вопросом организации встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Переговоры идут и с Киевом, и с Москвой. Однако пока нет данных о том, когда встреча состоится.Читайте такжеПутин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате

Кроме того, по ее словам, Меркель обещала работать над организацией встречи в нормандском формате до конца своей каденции на посту канцлера ФРГ.

"Федеральный канцлер сказала, пребывая в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", - отметила посол.

Также о подготовке встречи министров иностранных дел стран нормандского формата заявил и посол Германии РФ Андреас фон Гайр. По словам дипломата, Меркель в Москве сказала Путину о том, что после встречи глав МИД должен состояться саммит лидеров нормандского формата. Встреча министров готовится, однако точной даты ее проведения пока нет.

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"Во время последней встречи с Путиным Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в нормандском формате. Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена", - цитирует фон Гайра РИА Новости.

Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским главой государства Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров стороны договорились о том, что нужно актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандского формата. При этом следует обсудить организацию саммита при участии лидеров нормандской четверки.

После этого Меркель и Макрон поговорили по телефону с президентом РФ Путиным. Глава Кремля обвинил Украину в, дескать, срыве договоренностей, достигнутых во время всех предыдущих саммитов нормандского формата. Однако в Кремле согласились обсуждать встречу на уровне министров иностранных дел.

Позже представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что стороны договорились обсудить вопросы организации встречи министров иностранных дел стран нормандского формата. По его словам, переговоры могут состояться уже в скором времени.

В пресс-службе президента Франции подчеркнули, что в ходе диалога Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, лидеры четырех государств достигли договоренностей о проведении встречи глав МИД в ближайшие две недели.

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