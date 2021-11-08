Крах "Нормандии" и диалога по Донбассу: в России разразились ультиматумом в адрес Зеленского

Россия требует уступок от Зеленского по Донбассу / president.gov.ua

Российский сенатор, замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Украина, дескать, должна выполнять договоренности, достигнутые в рамках предыдущего саммита лидеров нормандского формата. И если президент Владимир Зеленский не пойдет на такие условия, то будущего у переговоров по Донбассу в таком формате уже не будет.

В комментарии РИА Новости он сказал, что ситуация с продолжением переговоров нормандской четверки зависит от Зеленского. Если он якобы выполнит договоренности, то переговоры продолжатся. В противном случае будущего у такого формата уже не будет.Читайте такжеПутин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате

"Если Зеленский так и не выполнит решения предыдущего саммита нормандского формата, можно считать, что будущего для этого формата просто не будет", - подчеркнул Джабаров.

Переговоры в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября поговорил по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам дискуссии стороны договорились о перезапуске диалога по Донбассу на уровне нормандской четверки и начале переговоров относительно организации саммита лидеров стран "Нормандии".

Далее Меркель и Макрон провели переговоры по телефоны с президентом РФ Путиным. Глава Кремля обвинил Украину в, дескать, невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились начать диалог по возможности организации встречи в "Нормандии" на уровне глав МИД.

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Представитель Кабмина Германии Штеффен Зайбер также сказал, что стороны договорились обсудить организацию встречи руководителей МИД стран нормандского формата. Встреча, по его словам, должна состояться уже в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции заявили, что во время переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, были достигнуты договоренности об организации встречи министров иностранных дел стран нормандского формата в ближайшие две недели. Однако такая встреча так и не состоялась.

Спикер Банковой Сергей Никифоров 7 ноября отметил, что продолжение переговоров по Донбассу в нормандском формате под большим вопросом. Стороны не могут договориться ни по встрече глав МИД, ни по саммиту лидеров нормандской четверки.

Спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что Москва перед встречей в нормандском формате настаивает на утверждении документа, на базе которого должны пройти переговоры. Она обвинила Францию и Германию в неготовности к таким условиям, а Киев в, дескать, невыполнении Минских соглашений.

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