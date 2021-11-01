Война на Донбассе и газовый кризис в Европе: Зеленский сделал заявление по итогам встречи с Меркель

Зеленский и Меркель обговорили пути выхода Европы из энергетического кризиса / twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский на полях экологического саммита в Глазго провел переговоры с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. В ходе встречи стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Донбассе, газовый кризис в Европе и ключевые вопросы украино-немецких отношений.Читайте такжеКонтрудар Украины и Bayraktar на Донбассе: Франция с Германией сделали заявление о "Минске"

Как сообщил глава государства на своей странице в микроблоге Twitter, он поговорил с Меркель по вопросам текущей ситуации по безопасности на Донбассе и о переговорах, связанных с установлением мира в регионе. Также стороны обговорили возможности преодоления газового кризиса в Европе и актуальные аспекты украино-немецких отношений.

"Во время встречи в Глазго с Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Газовый кризис в Европе

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина предложит Европе прокачку по своей ГТС дополнительных 55 миллиардов кубометров газа. Такие меры должны помочь Европе в урегулировании газового кризиса.

Президент Владимир Зеленский предложил Газпрому 50% скидку на транспортировку дополнительных поставок газа в Европу. Глава государства призвал уже сейчас решить проблему с дефицитом топлива, иначе европейские государства этом зимой столкнутся с колоссальными убытками.

Переговоры по Донбассу

Посол Германии РФ Андреас фон Гайр рассказал о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявила ему о необходимости проведения встречи лидеров нормандского формата. Нормандская четверка должна встретиться после того, как пройдут переговоры министров иностранных дел. При этом пока неизвестно, когда пройдет встреча глав МИД нормандской четверки.

Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал Россию выполнить парижские договоренности 2019 года и согласиться на встречу лидеров стран нормандского формата. Дипломат подчеркнул, что Москва должна реализовать ряд требований Киева по Донбассу.