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Украина крушит газовый кризис в ЕС: Киев по своей ГТС готов поставить Европе 55 млрд кубометров газа

22 октября 2021, 20:38
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Контракт с Газпромом позволяет Киеву организовать дополнительную прокачку газа в страны Европы, сказал Алексей Данилов.

Данилов
Украина готова помочь Европе урегулировать ситуацию с газовым кризисом - Данилов / УНИАН

Украина на фоне энергетического кризиса и высоких цен на газ в Европе предложит странам ЕС дополнительную прокачку газа объемом в 55 миллиардов кубических метров путем своей газотранспортной системы. Речь идет о допоставках топлива свыше тех 40 млрд. куб.м, которые обязуется поставлять Газпром через украинскую территорию до 2024 года. Контракт с россиянами позволяет реализовать такой сценарий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ходе своего брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, 22 октября, он рассказал о том, что было принято решение, согласно которому Кабмин, Нафтогаз и компания-оператор ГТС Украины намерены определить условия для дополнительных поставок газа в Европу в объеме 55 миллиардов кубометров.Читайте такжеШантаж Путина из-за Северного потока-2: Кулеба призвал Европу нанести удар по трубе Газпрома

"Мы сегодня протокольным решением СНБО приняли следующее: Кабмин вместе с НАК Нафтогаз и компанией-оператором ГТС Украины определит специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа путем газотранспортной системы Украины, объемом не менее чем 55 миллиардов кубометров на год", - сказал Данилов.

Также он уточнил, что сегодня у Украины действует контракт с Россией на прокачку 40 миллиардов кубометров газа в Европу. И дополнительно можно поставлять еще больше объемов газа, что не противоречит договору и поможет Европе в процессе урегулирования газового кризиса.

"У нас сегодня есть контракт с РФ на 40 миллиардов кубометров газа. Мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без всяких проблем предложить нашим европейским друзьям поставку дополнительных объемов газа на 55 миллиардов кубометров", - подчеркнул Алексей Данилов.

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Газовый кризис в Европе

Рынок газа в ЕС пребывает в глубоком кризисе с начала августа. Цена на газ в Европе росла стремительными темпами и достигала рекордных показателей. Уже 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива составила 1924 доллара.

В тот же день президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова увеличить транспортировку газа в Европу на 15%. После такого заявления цена снизилась до 980 долларов.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Согласно данным на пятницу, 22 октября, стоимость газа на нидерландском хабе TTF составляет чуть более 1000 долларов за тысячу кубических метров газа.

Газпром шантажирует Европу на фоне запуска СП-2

Газовый кризис в странах Евросоюза объясняют несколькими причинами, среди которых дефицит топлива в ПХГ после прошлогодней холодной зимы, а также позиция Газпрома, который отказывается от дополнительной прокачки газа через ГТС Украину на фоне предстоящего запуска Северного потока-2. После введения в эксплуатацию трубопровода Газпрома основные объемы газа в Европу будут идти по этой магистрали.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко полагает, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. Россияне заранее забронировали на 2021 год меньший объем поставок газа через Украину, а теперь и вовсе поставили ультиматум Евросоюзу: либо дешевый газ и запуск трубы СП-2, либо высокие цены на топливо и проблемы с его поставками путем украинской газотранспортной системы.Читайте такжеРФ зарубит поставки газа в Европу, пока не запустят СП-2: Москва разразилась критикой ГТС Украины

В компании-операторе ГТС Украины поддерживают такую точку зрения и считают, что рост цен на газ в Европе является результатом политики Газпрома, который торгуется за преференции перед началом работы Северного потока-2.

Российский вице-премьер Александр Новак 14 октября сказал, что газопровод СП-2 в скором времени будет готов к запуску.

В Министерстве финансов заявили, что США намерены наказать Газпром за нарушение американских санкций, связанных с проектом Северный поток-2.

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СНБО транзит газа в Европу новости Украины Алексей Данилов Цена на газ в Европе
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