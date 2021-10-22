Зеленский предложил России сделку по поставкам газа в Европу: Газпром получит серьезную скидку

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Официальный Киев предлагает Москве 50% скидку на транспортировку газа в Европу путем украинской газотранспортной системы. Речь идет о возможных дополнительных поставках газа сверх тех 40 миллиардов кубометров топлива, которые зафиксированы в действующем до 2024 года договоре двух стран.

"Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран - потенциальных транзитеров.Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%", - цитирует его Bloomberg.

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