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Газовый кризис бьет по Европе: США выдвинули требование России по поставкам газа

19 октября 2021, 18:18
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В России утверждают, что Москва, дескать, не использует газ в качестве политического оружия.

США,флаг
США призывают Россию усилить объемы поставок газа в Европу / Reuters

Представители Вашингтона и Москвы обсудили газовый кризис в Евросоюзе. В ходе переговоров американская сторона потребовала от российских властей увеличить поставки газа в Европу, чтобы доказать отсутствие намерение использовать топливо в качестве политического оружия. При этом в России говорят, что якобы не собираются использовать газовый вопрос в политических целях.

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал о том, что американо-российские переговоры состоялись еще на прошлой неделе. Представители России рассказали американцам о своей позиции по ситуации на газовом рынке Европы.Читайте такжеШантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене

"Об этом мы говорили и с (замгоссекретаря США Уэнди) Шерман, и с (советником президента по нацбезопасности Джейком) Салливаном. И я доводил до американской стороны нашу позицию относительно наших оценок причин того, что сегодня произошло в Европе на газовом рынке", - отметил Оверчук.

По его словам, Штаты требуют от России увеличить поставки газа в европейские страны. Согласно точки зрения Вашингтона, только тогда россияне докажут, что не используют газовый вопрос в качестве оружия. Москва, в свою очередь, отрицает использование газа как политического оружия.

"Они, как говорят, заинтересованы в стабильной Европе. Нас призывают продавать газ в Европу и говорят о том, что "если вы будете продавать газ в Европу, то вы пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия". Но мы и так его никогда не использовали в качестве оружия", - подчеркнул Алексей Оверчук.

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Газовый кризис в Европе

Рынок газа в ЕС с начала августа погрузился в затяжной кризис. Цены на газ в Европе стали стремительно расти и достигать рекордных показателей. К слову, 6 октября стоимость ноябрьских фьючерсов взлетела до 1924 доллара за тысячу кубометров газа.Читайте такжеРФ зарубит поставки газа в Европу, пока не запустят СП-2: Москва разразилась критикой ГТС Украины

В этот же день президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Газпром готов увеличить на 15% поставки газа в Европу. После этого цена на газ резко снизилась до 980 долларов за одну тысячу кубических метров.

Во вторник, 19 октября, цена на газ на нидерландском хабе TTF составляет около $1128 долларов. Накануне Газпром в очередной раз не забронировал мощности для прокачки газа через территорию Украины. Таким образом, в ноябре допоставок топлива в Европу не ожидается.

Шантаж Газпрома и запуск СП-2

Газовый кризис в Европе обусловлен определенными проблемами, среди которых дефицит топлива в подземных хранилищах ЕС после холодной зимы и позиция Газпрома, который на фоне предстоящего запуска Северного потока-2 отказывается от транзита газа через территорию Украины.

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. Согласно его заявлению, Россия на 2021 год забронировала меньше объемов поставок газа через украинскую ГТС, а сейчас и вовсе поставила ЕС ультиматум: либо запуск СП-2 и дешевое топливо, либо дефицит газа и проблемы с его поставками через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что цены на газ в Европе существенно выросли из-за политики Газпрома. Россияне торгуются за более выгодные условия по запуску Северного потока-2.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы заявили о том, что меньше всего газа в ПХГ Австрии, Португалии и Нидерландов. Как полагают эксперты, кризис объясняется высоким спросом на топливо в ЕС прошлой зимой, а также недостачей поставок сжиженного газа. В организации уточнили, что проблему вряд ли удастся решить даже в том случае, если состоится запуск Северного потока-2.

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