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У Зеленского поставили под сомнение продолжение работы нормандского формата

7 ноября 2021, 16:36

Стороны не могут договориться по поводу следующего саммита в Нормандском формате.

Нормандский формат
Переговоры по встрече в Нормандском формате зашли в Тупик - Офис президента / УНИАН

Продолжение нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом, поскольку стороны не могут договориться о следующем саммите, заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Сам нормандский формат, его продолжение – под большим вопросом. Никак не могут договориться насчет следующего саммита в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются", – заявил Никифоров в эфире телеканала "Дом".

Читайте такжеЗависит от России: Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском форматеОтвечая на вопрос о готовности Зеленского вынести вопрос решения экологических проблем Донбасса на уровень нормандского формата, спикер президента отметил, что "и политическая часть, политическая повестка нормандского формата под большим вопросом, что говорить об экологии".

"Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в нормандском формате", – добавил Никифоров.

Отметим, что встречи в Нормандском формате не проводились уже год. В последний раз лидеры "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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Также сообщалось, что Лавров отверг скорую нормандскую встречу. Украина якобы не выполняет договоренности, достигнутые на предыдущем саммите, утверждает глава МИД РФ.

Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.

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нормандский формат новости Украины новости Донбасса
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