Блокада встречи лидеров "Нормандии" и позиция РФ: у Зеленского объявили проблему диалога по Донбассу

Россия требует, чтобы результаты саммита лидеров нормандского формата заранее были известны - Офис президента / Reuters

Официальные Киев, Париж и Берлин готовы к переговорам по Донбассу на уровне лидеров нормандской четверки, однако Россия срывает диалог и ставит под сомнение организацию всего процесса. Россияне требуют, чтобы результат встречи был известен заранее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В ходе своего брифинга в понедельник, 8 ноября, он рассказал о том, что Украина, Германия и Франция уже готовы к переговорам лидеров стран нормандской четверки. При этом россияне требуют, чтобы результаты встречи были заранее известны. Такая позиция ставит под сомнение реализацию диалога в нормандском формате.Читайте такжеКрах "Нормандии" и диалога по Донбассу: в России разразились ультиматумом в адрес Зеленского

"Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в нормандском формате. Украина, Франция и Германия готовы к встрече на уровне министров или лидеров в ближайшее время. Суть переговоров - получение результата. Если российская сторона настаивает на том, что итог должен быть известен до начала переговоров - это ставит под вопрос сам переговорный процесс", - подчеркнул Сергей Никифоров.

Переговоры в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В итоге стороны договорились активизировать переговоры по организации саммита лидеров нормандской четверки.

После этого Меркель и Макрон поговорили по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава Кремля обвинил Киев в, дескать, невыполнении договоренностей, достигнутых на нормандских форматах, однако выразил готовность Москвы вести диалог по возможности организации встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

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Представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также заявил, что стороны договорились поговорить об организации встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, такая встреча должна состояться в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции рассказали о том, что в ходе разговора Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны достигли договоренностей по встрече министров иностранных дел в ближайшие две недели. Но встреча в эти сроки не состоялась.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 7 ноября сказал, что дальнейшие переговоры по Донбассу в нормандском формате под вопросом, поскольку стороны не могут договориться ни по встрече министров иностранных дел, ни по саммиту лидеров нормандской четверки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о требовании Москвы, которое предполагает утверждение документа, на основании которого должны пройти переговоры в нормандском формате. По ее словам, Франция и ФРГ не готовы к подобным условиям, а Киев якобы не выполняет "Минск".