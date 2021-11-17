Битва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

Евросоюз не поможет Украине в случае военного вторжения России / УНИАН

Договор об Ассоциации Украины и Евросоюза не предусматривает военного альянса, поэтому в случае обострения ситуации на границах украинского государства Киев сможет рассчитывать только на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку со стороны Брюсселя. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщает Укринформ, в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны он рассказал о том, что наднациональное объединение в случае обострения российско-украинского конфликта на границах Украины будет действовать по аналогии с 2014 годом, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс.Читайте такжеУ Зеленского предупредили о возможном российском вторжении и объяснили переброску войск РФ

"У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе - мы будем продолжать действовать так же, в рамках действий, введенных с того временир, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке Европейского Союза", - отметил Боррель.

Также он уточнил, что ЕС продолжает следить за обстановкой на границе Украины и пользуется информацией, предоставленной Киевом и Вашингтоном. При этом Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС не предусматривает создания военного союза.

"У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы вовлечены в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом, - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Войска России у границ Украины

Американские журналисты изданий The Washington Post и Politico ранее публиковали материалы о том, что Россия начала стягивать войска к границам Украины. В подтверждение своих слов журналисты показывали спутниковые фотоснимки передислокации военной техники.

В Североатлантическом альянсе установили серьезное усиление российской военной силы у границ Украины. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у РФ есть возможность для проведения военной операции против украинского государства.

Британский журналисты издания Financial Times заявляли, что у спецслужб Запада есть информация, согласно которой фиксируется высокая вероятность военного вторжения России в Украину. Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила такие сведения.

В Британии также предупредили о том, что Лондон должен быть готов к возможной войне с Россией из-за миграционного кризиса в Польше и стягивания Москвой войск к границам Украины.