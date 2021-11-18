Россия будет атаковать Украину не только на Донбассе: эксперт назвал сценарий агрессии Кремля

Москва готова будет расшатывать ситуацию по всей Украине – эксперт / Reuters

Если РФ пойдет на сценарий большой войны против Украины, она по-прежнему не будет действовать напрямую. Российские власти ставят перед собой цель дестабилизации ситуации в стране и создания предпосылок для появления гибридных войск Москвы без опознавательных знаков. Поэтому Киеву следует соблюдать бдительность не только на Донбассе, но и на остальной территории государства. Идет давление не только на Украину, но и на Запад, однако Европа не готова противостоять России. Об этом заявил заместитель директора Института исследований экстремизма Богдан Петренко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия будет оказывать давление на украинское государство не только на Донбассе. Для начала большой войны Москва снова использует гибридные механизмы. Речь идет о расшатывании ситуации внутри страны и запуске гибридных российских войск без опознавательных знаков. По этой причине нужно следить за ситуацией не только на Донбассе, но и на всей территории страны.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

"Для того чтобы провести настоящие боевые действия, перейти линию столкновения и продолжить активное наступление на территорию Украины, Россия не будет действовать напрямую. И она не действовала перед этим напрямую. Для этого она обычно будет использовать какие-то внутренние неурядицы, создавать внутренние проблемы перед тем, как российские прокси, то есть фактически российские войска, с которых будут сняты знаки отличия, перейдут эту линию столкновения. Первое, что нужно делать для обороны Украины - это не только оберегать покой на Донбассе, но и оберегать покой внутри страны, потому что расшатывание будет происходить", - отметил Петренко.

Кроме того, по его словам, ситуация с передислокацией войск на оккупированном Донбассе и на территории РФ – это проблема не только Украины, но и Запада. Москва оказывает комплексное давление, о чем свидетельствует ситуация с миграционным кризисом у границ Польши.

"Что касается вообще ситуации на Донбассе, связанной с перемещением российских войск на территории Российской Федерации, мы должны это комплексно рассматривать не только как проблему Украины. Происходит давление не только на Украину, но и на Запад, в том числе для продвижения российских интересов. Это один из элементов России. Другой элемент - в Беларуси происходит так называемая миграционная война. Это составляющая той же гибридной войны Российской Федерации против Европы", - уточнил эксперт.

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Также он добавил, что при такой обстановке у Европы нет желания понимать появления всех этих угроз со стороны России. Именно поэтому санкции вводятся не против Путина, а в отношении Лукашенко.

"Европа возможно и осознает это, но противостоять России она, видимо, не хочет, потому что мы видим, что санкции, например, вводятся в отношении Лукашенко, а не в отношении Путина", - подчеркнул Богдан Петренко.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее публиковали материалы и спутниковые фотоснимки, которые свидетельствовали о концентрации Россией войск у границ Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Альянс фиксирует значительную военную силу РФ у границ Украины. По его мнению, Москва располагает серьезными возможностями для того, чтобы осуществить военное вторжение в украинское государство.

Журналисты британской международной деловой газеты Financial Times написали о том, что спецслужбы стран Запада располагают сведениями, согласно которым сейчас фиксируется серьезная опасность военного вторжения России в Украину. Такие сведения подтвердила и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ник Картер допустил сценарий, при котором Россия и НАТО перейдут к открытому военному конфликту. Причинами он назвал концентрацию российских войск у границ Украины и миграционный кризис на границе Беларуси и Польши.