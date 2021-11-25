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Украина – столп безопасности всей Европы: в Минобороны призвали США усилить Киев для борьбы с РФ

25 ноября 2021, 11:32
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Президент РФ Владимир Путин играет на противоречиях государств, и противостоять такому вызову можно только укрепляя безопасность, сказал Кирилл Буданов.

Украина США
Сотрудничество Украины и США чрезвычайно важно для всей Европы - начальник ГУР Минобороны / УНИАН

Укрепление военного сотрудничества Украины и США способствует усилению безопасности пространства Восточной Европы и является важным фронтом в противостоянии гибридной агрессии, в том числе и со стороны России. Российский президент Владимир Путин играет на противоречиях государств, и бороться в такой ситуации можно только при помощи взаимодействия. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал Кирилл Буданов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что нынешний уровень военно-технического сотрудничества Киева и Вашингтона способствует укреплению безопасности восточноевропейского пространства. Это важный фронт в противостоянии вызовам, связанным с гибридной агрессией.Читайте такжеУказ Путина по Донбассу – попытка оторвать регион от Украины: в ЕС сделали заявление в адрес Москвы

"Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность также всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно лишь взаимодействием", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Война России и Украины

Российский президент Владимир Путин 15 ноября подписал указ, на базе которого в России должны узаконить торговлю с оккупированным Донбассом. Москва признает продукцию, которая произведена под эгидой оккупационных администраций РФ "ЛНР" и "ДНР".

В Офисе президента заявили, что шаг Путина по Донбассу является нарушением договоренностей в рамках минского процесса и нормандского формата. По мнению советника руководителя ОП Алексея Арестовича, Россия, таким образом, запустила новую волну гибридной агрессии против Украины и Запада.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков согласился со словами замглавы Совбеза РФ Николая Патрушева, согласно которым в Украине, дескать "может полыхнуть", вследствие чего якобы "миллионы украинцев побегут искать приют в других местах". В Кремле считают, что ситуация на Донбассе "очень тревожная".

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