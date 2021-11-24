"В Украине может полыхнуть": у Путина пугают обострением на Донбассе и бегством миллионов украинцев

Совбез РФ хорошо информирован о ситуации по Украине - Песков / УНИАН

Москва продолжает пугать Украину обострением российско-украинского конфликта на Донбассе. В Кремле согласны с заявлением секретаря Совбеза РФ о том, что в Украине якобы "в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах".

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорит, что Патрушев обладает весомой информацией и высказывает позицию, которая, дескать, является "аргументированной".

"Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. Вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается. Это аргументированная точка зрения", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Новый ультиматум России Украине по Донбассу

Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, который предусматривает признание Москвой товаров с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, который произведены под эгидой незаконных российских администраций "ДНР" и "ЛНР".

Указ предполагает обеспечение таким товарам доступа к российским государственным закупкам. Продукцию приравняют к товарам РФ. Квоты на перемещение продукции через так называемую "границу ОРДЛО" с Россией также должны убрать.

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Документ будет действовать до тех пор, пока российско-украинский военный конфликт на Донбассе не будет урегулирован в рамках Минских соглашений.

В Офисе президента Украины заявили, что решение Путина по Донбассу нарушает договоренности в минском процессе и нормандском формате. По словам советника руководителя ОП Алексея Арестовича, это еще один шаг России в фарватере гибридной войны против Киева и Запада.

В Евросоюзе призвали Кремль отменить законодательный акт Путина по Донбассу. Брюссель акцентировал внимание на том, что указ действует в нарушение Минских соглашений и направлен на отрыв ОРДЛО от Украины.