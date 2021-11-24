Указ Путина по Донбассу – попытка оторвать регион от Украины: в ЕС сделали заявление в адрес Москвы

Россия препятствует возвращению оккупированного Донбасса в Украину - Евросоюз / Reuters

Европейский Союз сожалеет о подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа, на основании которого российское государство открывает доступ на свой рынок товарам "ЛДНР" с оккупированного Донбасса. Брюссель призывает отменить такое решение, которое ведет к обострению конфликта, нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, и отрывает ОРДЛО от Киева.

Об этом говорится в заявлении представительства внешнеполитической службы ЕС, которое опубликовано в среду, 24 ноября. Подписанный Путиным указ рассматривается как попытка России отделить ОРДЛО от Украины. Такие действия противоречат Минским соглашениям.Читайте такжеРоссия не нападет на Украину в обмен на "сдачу" Донбасса: у Путина разразились ультиматумом Киеву

"Европейский союз выражает сожаление по поводу подписанного президентом Путиным 15 ноября российского указа об упрощенных правилах торговли, разрешающих меры доступа для увеличения доступа товаров на временно неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины и из них. Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям Минских соглашений", - указано в заявлении.

Также в Евросоюзе считают, что подобный шаг Москвы нарушает территориальную целостность Украины и препятствует процессу, направленному на возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей под политический контроль Киева.

"Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля. Они могут усилить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции", - отметили в Европейской службе.

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Европа призывает Россию отменить решение по товарам из "ЛДНР", а также прекратить принимать меры, направленные на дальнейшее обострение вооруженного конфликта на Донбассе.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский Союз продолжит проводить политику непризнания в этом отношении", - подчеркивается в сообщении.

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Признание Россией товаров "ЛДНР" с оккупированного Донбасса

Российский президент Владимир Путин 15 ноября подписал указ, согласно которому правительство должно в 30-дневный срок обеспечить открытие рынков РФ для товаров, которые произведены на захваченном Донбассе под эгидой оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР".

Указ предусматривает приравнивание таких товаров к российским и открывает им доступ к государственным закупкам. Квоты на перемещение продукции через "границу" ОРДЛО с Россией также должны убрать.

Решение будет действовать до того момента, пока не будут реализованы меры по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что подобный шаг Путина – это нарушение договоренностей в минском процессе и нормандском формате. Россия, таким образом, начала новый этап гибридной войны против Украины и Запада.