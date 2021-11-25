Военная атака на Украину обернется России ударом: Кулеба сделал резкое предупреждение Москве

Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина - Кулеба / УНИАН

России лучше не нападать на Украину, потому что при таком сценарии Москва заплатит слишком дорогую цену. Киев не пытается понять логику решений Кремля, однако предупреждает российские власти о последствиях. Сейчас задачей дипломатов является организация высокого уровня поддержки на международном уровне для того, чтобы избежать усиления войны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга в четверг, 25 ноября, он сказал о том, что России следовало бы подумать перед тем, как идти на военную операцию против Украины. На данный момент перед дипломатами стоит задача обеспечения ситуации, при которой не будет эскалации конфликта.Читайте такжеУ Путина предупредили о нападении на Украину в случае вступления страны в НАТО

"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Война России и Украины

Известные американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщили о маневрах войск России у границ Украины. Свои сведения они подкрепили спутниковыми снимками, на которых фиксируется передвижение российских военных подразделений.

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В НАТО сказали о том, что Альянс установил большое число российского военного контингента у границ украинского государства. Причем в блоке безопасности Запада считают, что Россия может пойти на военную интервенцию в Украину.

Посол в Германии Андрей Мельник сказал, что Украина крайне обеспокоена ситуацией на границе и опасается военного вторжения России. Ситуация аналогична 2014 году, когда начался российско-украинский вооруженный конфликт.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил Киев в, дескать, планах по деоккупации Донбасса военным путем. Он назвал такие "намерения" "красными линиями" для Кремля. При этом, как утверждает Песков, подобному сценарию якобы способствуют поставки Украине оружия со стороны Североатлантического альянса.

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