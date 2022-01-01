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Летальная оборона и военное сотрудничество: Украину ждет новая помощь от США

1 января 2022, 19:39
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Киев будет работать над тем, чтобы получать новое защитное оружие от Штатов, сказала Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова
Украина и США планируют усилить военно-техническое сотрудничество - Маркарова / УНИАН

В этом году США предоставят Украине дополнительную военную помощь по линии, которая не связана с 300 миллионами долларов, выделенными из американского бюджета. На базе данного направления Киев получает такие вооружения, как Javeline. Также стороны активизируют военно-техническое сотрудничество. Об этом заявила украинский посол в Штатах Оксана Маркарова.

В интервью Радио Свобода она рассказала о том, что в 2022 году помимо запланированных 300 миллионов долларов Украину ожидает дополнительная помощи в рамках направления, по которому Киев получает вооружение.

Читайте такжеУгроза военной операции РФ против Украины: в США призвали Вашингтон, Киев и НАТО к удару по Москве"Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет, – на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть. Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, Джавелины… Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень защитного оружия, которое мы можем получить", - объяснила Маркарова.

Также она добавила, что планируется усилить военно-техническое сотрудничество двух стран.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать совместные проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны", - подчеркнула Оксана Маркарова.

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Отношения Украины и США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Штаты направили Украине новую партию вооружений с целью укрепления обороноспособности страны. Киев получил боеприпасы, корабли, противотанковые ракетные комплексы, оптические средства и другие вооружения.

В Белом доме предупредили Россию о том, что если Москва решится на новую военную операцию против Украины, Киев получит еще больше оружия для защиты своей территории, а войска Североатлантического альянса могут оказаться у российских кордонов.

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