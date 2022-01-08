В Госдепе США подтвердили вероятность поставки в Украину ЗРК Stinger

В США не исключили, что поставки нового вооружения проходить через третью страну.
В Соединенных Штатах рассматривают возможность поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов Stinger.
Об этом в ходе брифинга рассказал высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.
Вместе с тем он не смог раскрыть предполагаемый механизмах поставок вооружения в Украину.
На вопрос о том, могут ли поставки нового вооружения проходить через третью страну, например Эстонию, представитель Госдепа сказал: "Я знаю, что вопрос о Stinger звучал, но у меня нет конкретного ответа на этот конкретный вопрос".
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Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122-мм гаубицы.
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