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Военной угрозы для Украины со стороны России сейчас нет - главнокомандующий ВСУ

4 февраля 2022, 06:43
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Валерий Залужный считает, то Россия оказывает психологическое давление, стягивая свою военную технику и личный состав к украинским границам.

Валерий Залужный
Валерий Залужный прокомментировал скопление российских войск возле границ Украины / Фото Reuters, скриншот ТСН

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что на сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава, но угрозы военного вторжения России в Украину нет.

Такое мнение он озвучил 3 февраля в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

По словам Залужного, российская военная техника продолжает прибывать. Есть такие воинские части и подразделения, которые совершают постоянные перемещения.

"Это касается и территорий временно оккупированного Крыма. Если внимательно проанализировать состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, оно нас беспокоит. Потому что это будет беспокоить любое государство: если у его границ находятся группировки", — сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что если посмотреть с военной точки зрения и проанализировать возможности к осуществлению тех или иных мер, то на сегодняшний день такой угрозы нет.

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"Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям приграничных областей не нужно переживать и поддаваться панике, а верить ВСУ и официальной информации", — сказал Залужный.

Читайте такжеРоссия может стянуть к границам Украины миллион военных: Залужный призвал реально оценивать силы РФОн добавил, что по меньшей мере раз в неделю контактирует с американской стороной и получает разведывательную информацию, в частности, ту, которая касается России.

"Для отслеживания ситуации мы привлекаем и возможности наших партнеров. Пожалуй, это не будет секретом, я, по крайней мере, один раз в неделю говорю с главой Комитета начальников штабов США генералом Милли, где он дает мне исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся той разведывательной информации, которая мне интересна. Поэтому со стороны ВСУ отслеживается полностью вся деятельность со стороны вооруженных сил РФ", — сказал Залужный.

Как сообщал Главред, новые спутниковые снимки, опубликованные американской корпорацией Maxar Technologies, демонстрируют дальнейшее расширение военного присутствия РФ в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.

Группировка российских войск возле границ Украины, в том числе в Беларуси, продолжает укрепляться. Это, как утверждает американская корпорация Maxar, следует из сделанных ею в последнюю декаду января спутниковых снимков, на которых запечатлены места сосредоточения российских военных. Как говорится в сообщении компании, развертывание российских войск "отражает повышенный уровень активности и готовности".

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