"Умирать и убивать за Украину": главком ВСУ назвал путь освобождения захваченных РФ территорий

Украинские военные на Донбассе / Штаб ООС

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о готовности к освобождению территорий, захваченныйх Россией.

Украина однажды восстановит суверенитет над всей своей территорией, в этом ей поможет "казацкая и мятежная кровь", заявил он, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Залужный сообщил, что военнослужащие доказали свою любовь к стране проявив готовность умирать и убивать за Украину, сдерживая российскую агрессию.

Таким образом, продолжил он, ВСУ обязательно смогут восстановить суверенитет страны.

"Казачья и мятежная кровь в наших жилах ведет нас только вперед", — добавил Залужный.

Реклама

Читайте такжеСнайперов перебросили на передний край: главком ВСУ объяснил тактику армии на Донбассе

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск на Донбассе.

По его словам, ответный огонь - одна из причин, почему в последнее время количество обстрелов на со стороны противника уменьшилось.