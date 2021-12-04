Одесский блогер потоптался по флагу Украины и возмутил Сеть

Пользователь соцсети TikTok из Одессы опубликовал видео, на котором он читает рэп и пританцовывает, стоя на государственном флаге Украины.

Кадры были размещены на странице самого одессита под ником 666.scumbag.666 в TikTok, сообщает Telegram-канал @xydessa.com.

Парень топтался по флагу Украины и исполнял нецензурный рэп. Автор вскоре удалил ролик со своей страницы.

"В Одессе мамкин гангстер решил хайпануть и зачитал свой рэп на флаге Украины", - говорится в подписи к видео.

Как сообщает УСИ, парень — моряк, его зовут Евгений Ткаленко.

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Добавим, что позже он опубликовал новый ролик, на котором танцует с молодой девушкой и держит в руках флаг Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в соцсетях пользователь Анастасия Польских опозорилась заявлением об украинском языке, раскритиковав новые нормы Закона о языке и назвав украинский язык "мерзким".

Девушка перепостила сообщение о соответствующих положениях закона для своих подписчиков.

"Что по маразму? Как жить, когда не перевариваешь украинский?", – подписала она сообщение.

В то же время блогерша назвала своих критиков "быдлом", которое, в отличие от нее, не платит налоги.

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