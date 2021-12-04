Одесский блогер потоптался по флагу Украины и возмутил Сеть

Парень топтался по флагу Украины и исполнял нецензурный рэп.
Пользователь соцсети TikTok из Одессы опубликовал видео, на котором он читает рэп и пританцовывает, стоя на государственном флаге Украины.
Кадры были размещены на странице самого одессита под ником 666.scumbag.666 в TikTok, сообщает Telegram-канал @xydessa.com.
Парень топтался по флагу Украины и исполнял нецензурный рэп. Автор вскоре удалил ролик со своей страницы.
"В Одессе мамкин гангстер решил хайпануть и зачитал свой рэп на флаге Украины", - говорится в подписи к видео.
Как сообщает УСИ, парень — моряк, его зовут Евгений Ткаленко.
Добавим, что позже он опубликовал новый ролик, на котором танцует с молодой девушкой и держит в руках флаг Украины.
@666.scumbag.666
##улидиихламидии??????##улидиихламидии##улидиихломидия??❤️##улидимхламидии @reberenly ?????♬ оригинальный звук - ILeto
Напомним, ранее сообщалось, что в соцсетях пользователь Анастасия Польских опозорилась заявлением об украинском языке, раскритиковав новые нормы Закона о языке и назвав украинский язык "мерзким".
Девушка перепостила сообщение о соответствующих положениях закона для своих подписчиков.
"Что по маразму? Как жить, когда не перевариваешь украинский?", – подписала она сообщение.
В то же время блогерша назвала своих критиков "быдлом", которое, в отличие от нее, не платит налоги.
Читайте еще:
- "Опиум для народа": создатель Telegram призвал отказаться от залипания в Netflix и TikTok
- В Украине не работают соцсети: что случилось с Facebook, Instagram и TikTok
- "Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok