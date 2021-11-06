В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины с торгового центра / КГГА

В Виннице пьяный 35-летний гражданин России снял флаг Украины со здания торгово-развлекательного центра. Об этом сообщили представители Главка Национальной полиции по Винницкой области.

"Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в городе Винница неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции", ‒ заявили они.

По предварительной версии событий, пьяный россиянин около 05.00, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, забрался на здание и снял флаг с флагштока.

Злоумышленник дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым.

По этому факту следствие открыло уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Такое правонарушение карается либо штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

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