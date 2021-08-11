В Черкасской области парень сжег флаг Украины

В селе Петрушки парень сжег флаг Украины / Фото ch.npu.gov.ua

В селе Петрушки Черкасской области в ночь с 7 на 8 августа парень сжег флаг Украины, который висел на административном здании. По данным полиции, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленником оказался житель села Глушки 2002 года рождения, сообщается на сайте ГУ НП в Черкасской области. Его задержали. По данным следствия, парень отдыхал в компании. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сорвал флаг с админздания, бросил его на землю и сжег.

Фото ch.npu.gov.ua

Фото ch.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство за надругательство над государственными символами (часть 1 статьи 338 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

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Как сообщал Главред, 7 августа молодой житель из Мариуполя поджег флаг Украины и выложил это на свою страницу в Instagram. Но уже буквально через несколько часов извинился за содеянное.