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Разорвал в клочья: на Волыни хулиган надругался над украинским флагом

14 июля 2021, 15:04
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Парень был пьян.

флаг,Украина
Хулиган истоптал флаг / УНИАН

Дикий случай на Волыни. На железнодорожной станции "Горохов" пьяный 19-летний парень надругался над государственным флагом Украины.

Как сообщает пресс-служба полиции Волынской области, хулиган повредил флагшток, разорвал флаг, а затем еще и потоптался по нему.

Теперь ему грозит штраф в сумме от 17 до 68 000 гривен либо же арест до полугода, или до трех лет лишения свободы.

"В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований", - указано в сообщении.

Обстоятельства выясняются.

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Напомним, ранее в Хмельницком девушка вылезла на памятник Героям Небесной Сотни и станцевала прямо на мемориале.

Прохожие пытались остановить танцовщицу, однако она на это не реагировала.

Соответсвующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как девушка вылезла на памятник и неустанно там танцевала. При этом, на возмущения прохожих она попросила их не мешать и сказала, что таким образом "проявляет свое уважение убитым украинским активистам".

Добавим, в Киеве несовершеннолетние девочки устроили пьянку прямо на территории одного из городских кладбищ. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя рядами у могилы.

На видео видно, что четыре девушки сидят на двух рядах возле одной из могил.

Волынь флаг Украины
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