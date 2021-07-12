"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни

Танцевала прямо на памятнике / Скриншот

В Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героям Небесной Сотни. Инцидент произошел 11 июля посреди дня. Прохожие пытались остановить танцовщицу, однако она на это не реагировала.

Соответсвующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как девушка вылезла на памятник и неустанно там танцевала. При этом, на возмущения прохожих она попросила их не мешать и сказала, что таким образом "проявляет свое уважение убитым украинским активистам".

"Девушка танцевала и сидела прямо на памятнике. Мы сделали ей замечание, однако она сказала, чтобы ей не мешали", - рассказал автор видео.

Напомним, в Киеве несовершеннолетние девочки устроили пьянку прямо на территории одного из городских кладбищ. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя рядами у могилы.

На видео видно, что четыре девушки сидят на двух рядах возле одной из могил.

Также ранее в Одессе двое подростков устроили пьянку на Слободском кладбище. Весь свой "отдых" дети снимали на телефон и публиковали в соцсетях.