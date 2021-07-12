УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни

12 июля 2021, 16:20
Прослушать новость
Остановить

Танцовщица "проявляла свое уважение убитым".

Танцевала прямо на памятнике / Скриншот

В Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героям Небесной Сотни. Инцидент произошел 11 июля посреди дня. Прохожие пытались остановить танцовщицу, однако она на это не реагировала.

Соответсвующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как девушка вылезла на памятник и неустанно там танцевала. При этом, на возмущения прохожих она попросила их не мешать и сказала, что таким образом "проявляет свое уважение убитым украинским активистам".

"Девушка танцевала и сидела прямо на памятнике. Мы сделали ей замечание, однако она сказала, чтобы ей не мешали", - рассказал автор видео.

Напомним, в Киеве несовершеннолетние девочки устроили пьянку прямо на территории одного из городских кладбищ. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя рядами у могилы.

На видео видно, что четыре девушки сидят на двух рядах возле одной из могил.

Также ранее в Одессе двое подростков устроили пьянку на Слободском кладбище. Весь свой "отдых" дети снимали на телефон и публиковали в соцсетях.

Герои Небесной Сотни новости Украины новости Хмельницкого
Сейчас вы просматриваете новость «"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открыткиДень Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открытки Летние платья, которые стыдно носить в 2021 годуЛетние платья, которые стыдно носить в 2021 году Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожарыГороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары "Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке Пять способов узнать, сильна ли ваша иммунная системаПять способов узнать, сильна ли ваша иммунная система

Последние новости

16:20

"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни

16:18

"Незабываемые впечатления": блогерка нырнула в водоросли и потроллила отдых в Одессе Видео

16:04

Приемные отделения в больницах Черкасской области отремонтировали в рамках "Большой стройки"

15:52

Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика

15:40

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

Реклама
15:24

Разбитая "дружба": под Харьковом уничтожили памятник "братству украинского и русского народов"

15:18

"Горячая девица!": бывшая Дзидзьо Slavia в одних стрингах задорно показала ягодицы и грудь

15:15

"Страна из меня делает наркомана": скандальный нардеп Юрченко рассказал о ДТП со своим участием Видео

15:13

"Хотелось сделать что-то реально ценное для человечества": украинец Максим Гавриленко, производящий очки из кофе

15:11

Когда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачников Видео

14:49

Украину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионы Видео

14:02

В Украине начали прививать вакциной Pfizer всех желающих: как её можно получить Видео

13:56

Девушка Бонда Леа Сейду после вакцинации заразилась коронавирусом

13:54

Легализация каннабиса: Зеленский позвал Раду на внеочередное заседание Видео

13:32

Соломия Витвицкая призналась, в каких отношениях с бывшим после развода

13:20

В Украине с 1 августа меняют тариф на электроэнергию: кто заплатит больше Видео

13:20

Говорите во сне: вот что ваш организм пытается сказать Видео

13:15

Домашняя окрошка на квасе: классический и диетический рецепты

13:04

Астролог спрогнозировал, кто станет новым президентом Украины

12:55

Белла Хадид без белья на красной дорожке прикрыла грудь ценной подвеской

Реклама
12:40

Возмездие за Крым и Донбасс: ЕС продлил экономические санкции против России

12:36

"Это - нечто": соцсети взорвались после фантастической развязки финала Евро-2020 Видео

12:17

Молодой принц Джордж растрогал фанатов эмоциями на финале Евро-2020

11:42

Сразу трое украинских футболистов попали в сборную худших игроков Евро-2020

11:36

В Сумской области сын убил мать и расчленил тело

11:02

Еще один переход "устал": в Киеве возле станции метро Героев Днепра рухнул кусок потолка

10:59

Открытие авиарейсов из Минска в Крым: в Беларуси назвали условие и заговорили о санкциях Видео

10:48

Влезли 12 человек: под Киевом произошло смертельное ДТП, среди жертв – ребенок Фото

10:45

Тело нашли в сливной трубе: в Мариуполе трагически погиб 16-летний подросток

10:05

Необычное ДТП: в России танк перевернулся и упал на башню Видео

09:55

Резня во Львове: двоих бойцов ранили перед выездом в зону ООС Видео

09:41

"Пока залатают – созреют": на Киевщине люди высадили деревья вишни в дорожных ямах Видео

09:28

После мощных ливней Карпаты затопило: один человек мог стать жертвой стихии Видео

09:10

Как лечиться травами при аллергиях, мигренях и других неприятных состояниях Видео

09:05

Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Видео

08:58

Комаровский предупредил о связи питания с онкологией и назвал главные риски

08:22

Минимум больных с начала 2021 года: коронавирус в Украине установил новый рекорд

08:17

"Готовьте ведра": Украину накроют мощные ливни с градом и шквалами - синоптик Видео

07:57

"Самая ужасная за все годы": украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на Олимпиаде-2020 Фото

07:55

Слезятся глаза: зевота и другие более серьезные причины Видео

Реклама
07:54

Третья доза COVID-вакцины: в США оценили необходимость укола-усилителя Видео

07:45

Генетический алкоголизм и слабоумие – в этом вся суть России мнение

07:10

Астролог назвал топ-3 самых умных знака Зодиака Видео

07:09

В Днепре умер 2-летний мальчик, которого зверски изрезал ножом отчим Видео

06:40

Зеленский в Германии провел первую встречу

06:30

Почему Европа не торопится покупать больше газа у России мнение

06:02

Кардиолог поведал, сколько часов нужно спать, чтобы избежать проблем с сердцем

05:28

Встреча Зеленского с Путиным: эксперт РФ предупредил об опасности кремлевской западни Видео

05:02

День Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открытки

04:22

Летние платья, которые стыдно носить в 2021 году Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять