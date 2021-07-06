Танцы, крики и алкоголь: в Киеве девочки шумно "отметили" выпускной на кладбище

Девочки устроили вечеринку на кладбище / скриншот

В Киеве несовершеннолетние девочки устроили пьянку прямо на территории одного из городских кладбищ. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя рядами у могилы.

Видео инцидента опубликовала общественная организация "Автопатруль Майдан" на своей странице в Facebook.

"Развлечения" на кладбище выложила в соцсети Instagram пользователь под ником 18.97432.

Правда, сразу после распространения видеоролика в сети, она решила изменить свой ник на 19.509456 и удалила видео.

На видео видно, что четыре девушки сидят на двух рядах возле одной из могил.

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Они включили на большую громкость колонку с рэпом, получили бутылки с алкоголем и устроили алкогольный "отдых" в сакральном месте.

Как оказалось, таким образом они праздновали выпуск из школы. Кроме того, несовершеннолетние громко разговаривали и все время смеялись.

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Пользователи соцсетей возмутились поступком выпускниц. Большинство людей отметили, что такие действия переходят все границы, нарушают мораль и покой умерших.

Ранее Главред сообщал, что в Одессе двое подростков устроили пьянку на Слободском кладбище. Весь свой "отдых" дети снимали на телефон и публиковали в соцсетях.