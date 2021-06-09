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В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище

9 июня 2021, 21:48

Несовершеннолетние употребляли алкогольные напитки на кладбище.

Подростки устроили попойку на кладбище / скриншот

В Одессе двое подростков устроили пьянку на Слободском кладбище. Весь свой "отдых" дети снимали на телефон и публиковали в соцсетях.

Как сообщает Telegram-канале Х**вая Одесса, на видеозаписи видно, что девочка сидела с бутылкой слабоалкогольного напитка на надгробной плите.

Ее друг снимал все это на видео, и публиковал в соцсетях.

В какой-то момент школьница разлила алкоголь на плиту и телефоны.

"П**дец блин, это меня не шатает, да? (…) И мы сидим на кладбище, кстати", – сказала пьяная девочка.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщал Главред, под Одессой пьяные мужчины на кладбище открыли стрельбу по людям. Мужчинам за покушение на умышленное убийство грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Одесса
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