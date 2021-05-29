УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Скандал с пьянкой за рулем: экс-звезда Шахтера Шевчук сделал громкое заявление

29 мая 2021, 19:13
Прослушать новость
Остановить

Вячеслав Шевчук заявил о том, что готов нести наказание за свой поступок.

Шевчук уходит с телеканала Футбол
Вячеслав Шевчук покаялся за пьянку за рулем / Instagram В.Шевчука

Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук извинился после того, как накануне был задержан полицией за рулем авто в нетрезвом состоянии.

В своем обращении в Instagram он заявил о том, что после скандального инцидента покидает свою работу экспертом на телеканале Футбол.

"Друзья, я хотел бы перед всеми извиниться за свой вчерашний поступок в Киеве. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед полицией, перед болельщиками, перед Шахтером, перед телеканалом Футбол. То, что со мной случилось - надеюсь, со мной такого больше не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на канале Футбол, поэтому я должен покинуть канал. Не повторяйте моих ошибок. Извиняюсь", - сказал Шевчук.

Читайте такжеМилевского засекли на "пьянке" у сына Лукашенко в Минске

Бывший футболист Шахтера добавил, что садиться за руль в нетрезвом виде - категорически нельзя.

"Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам. Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом Шахтер, которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими. Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок", - резюмировал Шевчук.

Скандал с Вячеславом Шевчуком:

  • Ранее Шевчук был задержан сотрудниками полиции в центре Киева по возвращению с празднования 85-летия футбольного клуба Шахтер Донецк.
  • Спортсмен находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При задержании Шевчук оказал сопротивление полиции.
  • Патрульные полицейские на бульваре Леси Украинки остановили автомобиль Porsche 911, за рулем которого находился Шевчук.
  • Тест спортсмен проходить отказался и начал толкать патрульных, тем самым оказав сопротивление при задержании.
новости Киева новости Шахтера Вячеслав Шевчук
Сейчас вы просматриваете новость «Скандал с пьянкой за рулем: экс-звезда Шахтера Шевчук сделал громкое заявление». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организмеСемь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме В моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-хВ моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-х Дочь Тины Канделаки без белья бесстыже покрасовалась в полупрозрачном нарядеДочь Тины Канделаки без белья бесстыже покрасовалась в полупрозрачном наряде Назван самый опасный сезонный фруктНазван самый опасный сезонный фрукт После Миссис Украина 2021: Катя Осадчая заинтриговала нежным образом в Світському життіПосле Миссис Украина 2021: Катя Осадчая заинтриговала нежным образом в Світському житті

Последние новости

19:36
Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят
19:13
Скандал с пьянкой за рулем: экс-звезда Шахтера Шевчук сделал громкое заявление Видео
18:55
"Трагическое ВНО": на Тернопольщине умер директор школы – названа возможная причина
18:45
Гороскоп на завтра 30 мая 2021 всех знаков Зодиака: путь в западню и крах надежд Видео
18:26
Милевского засекли на "пьянке" у сына Лукашенко в Минске Видео
Реклама
17:48
Стивен Сигал "глубже нырнул" в российскую политику: стал соратником Прилепина Видео
17:43
В Минздраве раскрыли планы по обновлению карантина в Украине Видео
17:27
Коронавирус-мутант: появился гибрид индийского и британского штаммов COVID-19 Видео
17:10
Министр сказал, кому светит пост главного санитарного врача Украины
16:47
Сделка Байдена и Путина: дипломат назвал сценарий мира между Украиной и Россией Видео
16:35
Ляшко назвал главное условие открытия центров вакцинации от COVID-19 по всей Украине Видео
16:06
"Такого еще не видела": нардеп пожаловалась на губительный град под Киевом Фото
15:57
На пути в НАТО: Альянс принял громкое решение насчет Украины Видео
15:50
В Украине появилась карта вакцинации от COVID-19: как узнать, где сделать прививку Видео
15:26
Гибель Гвоздя в Египте: в Сети усомнились в несчастном случае во время дайвинга Видео
15:10
Раздача паспортов России на Донбассе провалится только при одном условии – эксперт
15:05
В Канаде голый политик "сходил по-маленькому" в чашку во время онлайн-заседания парламента
14:49
В Украине начал работать первый центр вакцинации: какую вакцину колют, и кому светит прививка Фото Видео
14:31
Накроет похолодание, зальет дождями: украинцев предупредили о ненастье в июне Видео
14:11
Эксперт объяснил, что стоит за "клубничной" поездкой Порошенко на Донбасс Видео
Реклама
14:05
"Роковые удары": на Черниговщине молнии попали в здания
13:44
У Зеленского сделали заявление о войсках России в Беларуси и предупредили об опасности Видео
13:32
В Турции нашли тело пропавшей в начале мая украинки: детали гибели Видео
12:50
Мать ушла предаваться блуду за деньги: в Черкассах ребенок едва не загубил себя сам в квартире Видео
12:41
Штраф в 30 тыс. рублей из-за просьбы о ремонте школы в РФ: что говорит мама школьника и версия УМВД
12:35
Симптомы Альцгеймера: то как вы спите, может указывать на заболевание Видео
11:39
В моду на лето 2021 врываются восхитительные соломенные сумки Фото Видео
11:31
Бывшего игрока Шахтера и сборной Украины поймали пьяного за рулем и задержали Видео
10:47
Будет хлестать дождь как из ведра: синоптики уточнили прогноз погоды на День Киева Видео
10:38
Топливный удар от режима Лукашенко: эксперт объяснил, чего ждать украинцам Видео
10:26
Эксперты рассказали, можно ли пить растворимый кофе Видео
10:02
Грипп и его последствия: к каким осложнениям может привести болезнь Видео
09:31
Художник в Италии заработал 15 тысяч евро, продав невидимую скульптуру Видео
09:18
Залез в трусы: в Сеть слили развратное видео с участницами скандальной голой фотосессии в Дубае Видео
08:58
Гены и генетический рак: что нужно знать Видео
08:52
Гороскоп на 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Видео
08:40
Грабил женщин во время свидания: под Киевом полиция ищет преступника, сбежавшего из зала суда Видео
08:30
Порошенко позволяет себе больше, чем любой другой политик мнение
08:11
Коронавирус в Украине "залег на дно": за сутки выявили всего три тысячи больных Видео
07:50
США пообещали Лукашенко "увесистый подзатыльник" Видео
Реклама
07:45
Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021
07:21
В первый день жизни отказалась мать: младенца в пакете нашли на помойке в Ивано-Франковске Видео
07:08
Почему Беларусь остановила поставки топлива и как это отразится на карманах украинцев мнение
06:30
Что лучше Visa или Mastercard в Европе и в Украине: отличия и выгоды
06:26
Встреча Зеленского и Путина: в МИД раскрыли детали ситуации
06:05
Звезда Слуги народа в сексуальном наряде зебры засветила обольстительное тело
05:36
"Первый тюремный, а не второй президентский": эксперт спрогнозировал судьбу Зеленского Видео
04:31
Контрабанда и серые схемы: всплыли детали теневого бизнеса сына Лукашенко Видео
03:55
Арестович сделал заявление о новых учениях России и предупредил об опасности для Украины Видео
03:51
Презентация Far Cry 6 – геймплей, дата выхода и много подробностей Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять