Скандал с пьянкой за рулем: экс-звезда Шахтера Шевчук сделал громкое заявление

Вячеслав Шевчук покаялся за пьянку за рулем / Instagram В.Шевчука

Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук извинился после того, как накануне был задержан полицией за рулем авто в нетрезвом состоянии.

В своем обращении в Instagram он заявил о том, что после скандального инцидента покидает свою работу экспертом на телеканале Футбол.

"Друзья, я хотел бы перед всеми извиниться за свой вчерашний поступок в Киеве. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед полицией, перед болельщиками, перед Шахтером, перед телеканалом Футбол. То, что со мной случилось - надеюсь, со мной такого больше не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на канале Футбол, поэтому я должен покинуть канал. Не повторяйте моих ошибок. Извиняюсь", - сказал Шевчук.

Читайте такжеМилевского засекли на "пьянке" у сына Лукашенко в Минске

Бывший футболист Шахтера добавил, что садиться за руль в нетрезвом виде - категорически нельзя.

"Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам. Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом Шахтер, которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими. Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок", - резюмировал Шевчук.

Скандал с Вячеславом Шевчуком: