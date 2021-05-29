Бывшего игрока Шахтера и сборной Украины поймали пьяного за рулем и задержали

Вячеслав Шевчук был задержан полицией 28 мая / Скриншот YouTube-канал Новини Live

Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук был задержан сотрудниками полиции в центре Киева по возвращению с празднования 85-летия футбольного клуба Шахтер Донецк. Спортсмен находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При задержании Шевчук оказал сопротивление полиции.

Как сообщает Dtp.ua, патрульные полицейские на бульваре Леси Украинки остановили автомобиль Porsche 911, за рулем которого находился Вячеслав Шевчук. У него были признаки алкогольного опьянения. Тест спортсмен проходить отказался и начал толкать патрульных, тем самым оказав сопротивление при задержании.

В итоге Шевчук был задержан. Уточняется, что, по версии футболиста, о его передвижении в нетрезвом состоянии якобы сообщили "друзья из Шахтера".Читайте такжеГлавным тренером Шахтера стал итальянский специалист: что о нем известно

Справка

Вячеслав Шевчук

Вячеслав Шевчук – бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины. Играл преимущественно на левом фланге защиты. За "горняков" Шевчук сыграл 215 матчей и выиграл 16 трофеев, в том числе и Кубок УЕФА в 2009 году. Завершил карьеру в 2016 году.

В сентябре 2017 года стартовала его тренерская карьера. Шевчук возглавил юношескую команду Шахтера U-17.

Осенью 2018 года Шевчук возглавил клуб Украинской премьер-лиги донецкий Олимпик. Ушел в отставку с поста главного тренера дончан 17 апреля 2019 года.