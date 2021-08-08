В Мариуполе парень на камеру сжег флаг Украины

Парень выложил фото в ленту Instagram / скриншот из видео

В субботу, 7 августа, молодой житель из Мариуполя поджег флаг Украины и выложил это на свою страницу в Instagram. Но уже буквально через несколько часов извинился за содеянное. Об этом сообщает Telegram канал "Катарсис".

Парень выложил фото в ленту Instagram, где он с оголенным торсом держит горящий украинский флаг, подняв кулак. В этот же день он выложил видео-извинения.

"Извиняюсь перед теми, кого обидел, выложив тот пост, когда я подпалил украинский флаг. Я все осознал, такого больше не повторится. Извиняюсь еще раз, кого обидел", ‒ сказал он.

Справка. Согласно Уголовному кодексу, статья о надругательстве над государственной символикой предусматривает штраф от 17 до 68 тысяч гривен, или арест на срок до шести месяцев, или до трех лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, на котором в Запорожье пьяные подростки срывают государственный флаг Украины.

Позднее был опубликован видеоролик, на котором одна из участниц инцидента (по имени Полина) просит прощения за свой необдуманный поступок, а также утверждает, что любит Украину.

Затем, в конце ролика, девушка вылила себе на голову зеленку, при этом жидкость растекается по ее волосам и по лицу.