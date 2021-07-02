Флаг Украины над Госдумой РФ и гривна в Москве: у Путина ответили на резонансные слова Зеленского

В Кремле удивлены заявлением Зеленского о флаге Украины над Госдумой РФ - Песков / УНИАН

В Москве утверждают, что Россия не намерена вывешивать свой государственный флаг на территории Украины, поскольку российские власти уважают суверенитет украинского государства. Заявление президента Владимира Зеленского о том, что если бы украинцы и россияне были бы одним народом, то над Госдумой был бы флаг Украины, в Кремле назвали странным.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что РФ не собирается вывешивать свой флаг на территории Украины, так как Москва "уважает" украинский суверенитет. Однако Кремль не может "позитивно" реагировать на заявление Зеленского об украинском флаге в России.

"У нас нет желания размещать флаг в Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Заявления Зеленского и Путина