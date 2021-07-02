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Флаг Украины над Госдумой РФ и гривна в Москве: у Путина ответили на резонансные слова Зеленского

2 июля 2021, 14:34
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В Кремле заговорили об уважении к суверенитету Украины.

Песков
В Кремле удивлены заявлением Зеленского о флаге Украины над Госдумой РФ - Песков / УНИАН

В Москве утверждают, что Россия не намерена вывешивать свой государственный флаг на территории Украины, поскольку российские власти уважают суверенитет украинского государства. Заявление президента Владимира Зеленского о том, что если бы украинцы и россияне были бы одним народом, то над Госдумой был бы флаг Украины, в Кремле назвали странным.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что РФ не собирается вывешивать свой флаг на территории Украины, так как Москва "уважает" украинский суверенитет. Однако Кремль не может "позитивно" реагировать на заявление Зеленского об украинском флаге в России.

"У нас нет желания размещать флаг в Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Заявления Зеленского и Путина

  • Российский президент Владимир Путин 30 июня обвинил Зеленского в том, что он, дескать, сдал украинское государство под внешнее управление Западу. В то же время Путин готов к встрече с Зеленским, однако Москва не видит целесообразности проведения такого мероприятия. Также глава РФ назвал украинцев и россиян "одним народом".
  • Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова Путина о едином народе с россиянами. Как полагает украинский глава государства, при таком сценарии развития событий государственный флаг Украины был бы над Госдумой РФ, а в Москве все пользовались гривной. Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в том случае, если российский президент настроен на урегулирование конфликта двух государств.
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