Хотел сделать "креативное" фото: 17-летнего подростка будут судить за сожженный флаг Украины

Дело уже направили в суд / Скриншот: mariupolnews.com.ua

В Мариуполе будут судить 17-летнего парня, который сжег флаг Украины . После произошедшего молодой человек опубликовал соответственный снимок в соцсетях, на который и обратили внимание правоохранители.

На фото неизвестный парень держал в руках горящий государственный символ. По данному факту провели проверку и установили его личность, сообщили в полиции.

Юноша рассказал, что нашел флаг возле спортивного поля и решил сделать "креативное" фото, а над своими действиями даже не задумывался.

7 сентября пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила , что дело 17-летнего местного жителя, который сжег государственный флаг, направили в суд.

Читайте такжеПодозрительный "митинг" с флагами России: съемки фильма на Троещине испугали киевлянЕго обвиняют в надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

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Ранее мы сообщали, что в селе Петрушки Черкасской области в ночь с 7 на 8 августа парень сжег флаг Украины , который висел на административном здании. По данным полиции, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.