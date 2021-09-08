Хотел сделать "креативное" фото: 17-летнего подростка будут судить за сожженный флаг Украины

Парень над своими действиями даже не задумывался, хотя надо было.
В Мариуполе будут судить 17-летнего парня, который сжег флаг Украины. После произошедшего молодой человек опубликовал соответственный снимок в соцсетях, на который и обратили внимание правоохранители.
На фото неизвестный парень держал в руках горящий государственный символ. По данному факту провели проверку и установили его личность, сообщили в полиции.
Юноша рассказал, что нашел флаг возле спортивного поля и решил сделать "креативное" фото, а над своими действиями даже не задумывался.
7 сентября пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила, что дело 17-летнего местного жителя, который сжег государственный флаг, направили в суд.
Читайте такжеПодозрительный "митинг" с флагами России: съемки фильма на Троещине испугали киевлянЕго обвиняют в надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее мы сообщали, что в селе Петрушки Черкасской области в ночь с 7 на 8 августа парень сжег флаг Украины, который висел на административном здании. По данным полиции, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.
Похожий инцидент произошел и в Киеве в День независимости. Там 12-летние подростки сожгли флаг Украины. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, правоохранители нашли подозреваемых по видео с камер наблюдения