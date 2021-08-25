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"Русские лучше ё**ных украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флаги

25 августа 2021, 07:27
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Девушка, публиковавшая провокационные видео, учится в Сумском государственном университете. Сейчас на ее странице нет никаких записей кроме извинений.

"Радикальная феминистка" заявила о намерении сжечь флаги Украины / скриншот

В Сети разгорелся очередной скандал из-за провокационных роликов студентки из Сум. На одном из видео девушка заявила о намерении сжечь украинские флаги. Второй ролик записан под аудио, в котором говорится, что "русские лучше украинцев", а "Россия - великая страна".

На "творчество" девушки обратил внимание подписчик Telegram-сообщества Катарсис.

"Увидел анкету девушки, где было написано, что она - радикальная феминистка. Я по приколу ей написал и сразу поймал видос, где они с подругой записывают тик-ток под конченый звук", - говорится в сообщении.

Во время переписки девушка поделилась с ним и другими видео, на одном из них ее подруга заявляет, что якобы собирается сжечь сине-желтые флаги.

"Видишь эти флаги украинские? Я сейчас выйду и их сожгу", - говорит она.

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Есть еще и третье видео, где они срывают плакаты "Христианское общество - это общество справедливости".

Пользователи успели сделать скриншоты со страницы в Instagram. Выяснилось, что девушка учится в Сумском государственном университете. Сейчас на странице нет никаких записей кроме извинений за свою выходку.

Студента из Сум попала в скандал / скриншот

"Я украинка. Родилась и выросла в Украине. С глубоким уважением отношусь к Украине как к государству", – написала она.

"Искренне прошу прощения, если мой контент оскорбил личные или патриотические чувства кого-то из вас. Я пересмотрю наполнение моего аккаунта и удалю весь контент, который может быть хоть как-то истолкован, как оскорбление личных чувств людей, включая патриотические", - добавила она.

Девушка удалила весь контент и опубликовала извинения / instagram.com/_.pavlovskaya_/

Как сообщал Главред, в конце августа блогерша из Киева отличилась неадекватным заявлением. Анна Бондаренко опубликовала в соцсети Instagram провокационную сторис, назвав репетицию военного парада к 30-летию Независимости Украины "бредом".

Девушку не устроило то, что в Киеве перекрыли улицы. 20 августа она попала в пробку, это и стало поводом для возмущения.

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