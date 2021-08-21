Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве

Анна Бондаренко уже закрыла свой аккаунт в соцсети / скриншот

Еще одна блогерша отличилась очередным неадекватным заявлением. Жительница Киева Анна Бондаренко опубликовала в соцсети Instagram провокационную сторис, назвав репетицию военного парада к 30-летию Независимости Украины "бредом".

Девушку не устроило то, что в Киеве перекрыли улицы. 20 августа она попала в пробку, это и стало поводом для возмущения.

"Вот это, конечно, подстава просто... Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Явно не людям, которые живут в Киеве", – сначала со смехом сказала Бондаренко.

Потом она показала кадры с военной техникой и добавила: "Вот ради этого весь Киев стоит в пробках. Просто бред".

Блогерша уже закрыла свой аккаунт в соцсети, видимо, побоялась жесткой критики. Но неравнодушные успели распространить видео в интернете.

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Отметим, у Бондаренко по сто тысяч подписчиков в Instagram и Tik Tok. Ранее девушка публиковала кадры своих поездок по Киеву на мотоцикле и откровенные фотографии.

Как сообщал Главред, в среду, 18 августа, в столице прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Во врем репетиции украинские военнослужащие хором исполнили известную песню-слоган "Путин — х*йло!".

20 августа военные ВСУ снова хором "передали привет" президенту России, и спели строчки из известной кричалки футбольных болельщиков.

Тем временем в России остро отреагировали на исполнение военными ВСУ кричалки Путине. В частности, кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева после исполнения украинскими военнослужащими хита "Путин - ху*ло" назвала их "Талибаном" и потребовала извинений.