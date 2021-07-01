"Самая конченная страна": блогер резко обозвала Украину и поплатилась

Блогер резко раскритиковала Украину / Instagram missverona

1 июля из аэропорта Борисполь из-за задержки рейса не смогла вылететь блогер с ником missverona. Из-за чего девушка наговорила много оскорблений в отношении Украины, авиакомпании и аэропорта, называя их "самыми конченными". Впоследствии девушка попыталась объяснить свои слова и извиниться.

Свое сообщение с так называемыми извинениями блогер назвала "Украина, или почему меня хотят убить в родной стране". Она начала с того, что пожаловалась на подписчиков.

Девушка пожаловалась, что люди, которые живут с ней на одной земле, угрожают ей и собираются группами.

Далее она отметила, что в аэропорту "Борисполь" ей нужна была помощь. Девушка пришла к представительницам украинской авиакомпании, а они якобы просто ушли, проигнорировав ее.

"На своей странице я выложила историю, где сказала "ненавижу страну и людей в ней", но хочу сказать, что, как бы глупо сейчас не звучало, я сделала ошибку, потому что была напугана и расстроена", – заявила блогер.

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Она добавила, что на самом деле любит Украину. По этой причине и проживает в Одессе, хотя есть "деньги, чтобы жить в любой стране мира".

Однако ей не угодил национализм, который становится все популярнее.

"Я не люблю власть, которая сталкивает нас лбами, не люблю менталитет и процветающий национализм. За мою ошибку меня хочет уничтожить мой народ, который кричит, что хочет в Евросоюз", – добавила блогер.

После этого она начала упрекать украинцев за разобщенность и атаки друг на друга. И еще почему-то вспомнила нацизм.

"Я против украинской власти и против нацизма, у нас свобода слова и выбора, мы сильная и независимая страна", – добавила блогер.

В завершение блогер сказала, что является патриоткой Одессы, которую обожает. А также попросила не унижать ее из-за "совершенной в агрессии ошибки".

Как ранее сообщал Главред, 18-летняя блогерка Диана из Ирпеня стала жертвой хейтеров из-за негативного высказывания в сторону украинского языка.

"Просто я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык", - сказала она в Instagram.