"Бл**ь, остаюсь в этой е*аной Украине": блогер выехал из ОРДЛО и грязно обругал Украину

Антон Громов / скриншот из видео

Юный блогер Антон Громов публично и матерно обозвал Украину - сразу после того, как он переехал на подконтрольные Киеву территории с временно оккупированных районов Донбасса. Страну 22-летний парень назвал "е*аной" в Instagram.

Публично неуважительно высказаться о государстве он решил в своем ролике, который опубликовал в Instagram. При этом в Сети распространился только его отрывок.

Ни*уя нету, прав, ничего нету. И что в итоге? В итоге, бл**ь, я остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную и буду сидеть тут", – говорит парень в ролике, который подписан как "мой новый план".

Известно, что парня зовут Антон Громов, он родился 2 января 1999 года в Донецке. После ситуации на Донбасе переехал в Днепр.

В соцсети Instagram он подписан под ником livegromov, а в Telegram – как "Полезняк от Громова".

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Осторожно, видео 18+

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Напомним, ранее 18-летняя блогерка Диана из Ирпеня стала жертвой хейтеров из-за негативного высказывания в сторону украинского языка.

"Просто я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык", - сказала она в Instagram