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Военные на репетиции парада в Киеве снова передали "привет" Путину

20 августа 2021, 19:27

Под аплодисменты восхищенных зрителей зазвучала барабанная дробь.

Репетиция парада ко Дню Независимости / УНИАН

В Киеве на репетиции парада, который посвящен Дню Независимости, военные ВСУ снова хором "передали привет" президенту России, и спели строчки из известной кричалки футбольных болельщиков "Путин - ху*ло".

На кадрах видео, которое распространили в Сети видно, что военнослужащие и правоохранители остановились на улице перед стартом марша, и дружно хором в унисон отвечают на приветствие офицера, и в таком "диалоге" звучат фразы:

"Украина - превыше всего! Путин - ху*ло! Вместе - идти до конца!...".

Затем под аплодисменты восхищенных зрителей, собравшихся наблюдать за мероприятием, зазвучала барабанная дробь, бойцы также стали хлопать людям в ответ.

18 августа на первой репетиции парада, украинские военные прошли маршем по Крещатику и исполнили музыкальную версию такой кричалки харьковских болельщиков о Путине. В России после распространенных видео случилась истерика.

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Ведущая Кремль-ТВ Ольга Скабеева в ярости начала рассказывать об "украинском талибане", и заявила, что отношениям России и Украины теперь "хана".

В сети прогнозируют, что после нового нелестного изречения военных ВСУ о лидере страны-агрессора у пропагандистов снова будет "разрыв".

"Бедняжка Скабеева, еще парочка таких видео и все, хана ей будет. Все, и даже дети в Украине знают ,что Путин - ху*ло!", "Это видео можно смотреть вечно!".

Военный парад в Киеве ко Дню независимости - о чем ранее писал Главред:

Вчера во время репетиции военного парада произошел опасный случай. В ходе мероприятий из толпы зрителей выбежал вооруженный мужчина. Его сразу задержали.

Ранее в Киеве были замечены истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты. Людей и животных напугали громкие звуки авиации. Позже выяснилось, что это была подготовка к параду ко Дню независимости Украины. Таким образом Нацгвардия проводила тренировочные полеты.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о праздновании юбилея Независимости Украины. По его словам, 24 августа украинцев ждут концерты, военные парады и первый саммит "Крымской платформы", который положит начало деоккупации украинского полуострова.

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День Независимости Украины военный парад
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