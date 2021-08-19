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На репетиции парада ко Дню Независимости военные спели матерный хит про Путина

19 августа 2021, 07:33

В Сети появилось видео, на котором 18 августа украинские военнослужащие якобы хором исполнили известную песню-слоган "Путин — х*йло!".

Украинские военные промаршировали по Крещатику и спели популярную песню / скриншот

В среду, 18 августа, в столице прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Во врем репетиции украинские военнослужащие хором исполнили известную песню-слоган "Путин — х*йло!".

Кадры опубликовал в соцсети Facebook со ссылкой на Instagram-страницу @_gibi___ журналист Сергей Сидоренко.

На видео видно, как военные строем маршируют по столичному Крещатику.

"Вот это самый лучший парад, однозначно! Лалалала-лалалала", - написал Сидоренко.

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Как отреагировали в соцсети:

Под видео пользователи написали комментарии, мол, они в восторге от этого исполнения хита про Путина. Впрочем некоторые подозревают, что видео смонтировано.

Как известно, песню-слоган "Путин-х*йло!" (эвфемизованная версия — Хутин пуйло) придумали болельщики футбольного клуба Металлист. Она высмеивает президента страны-агресоора Владимира Путина. Впервые песня была исполнена 30 марта 2014 года в Харькове болельщиками украинских футбольных клубов Металлист и Шахтёр.

Смотрите видео, как проходит репетиция парада ко Дню независимости Украины в 2021 году:

Военный парад в Киеве ко Дню независимости - о чем ранее писал Главред:

Вчера во время репетиции военного парада произошел опасный случай. В ходе мероприятий из толпы зрителей выбежал вооруженный мужчина. Его сразу задержали.

Ранее в Киеве были замечены истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты. Людей и животных напугали громкие звуки авиации. Позже выяснилось, что это была подготовка к параду ко Дню независимости Украины. Таким образом Нацгвардия проводила тренировочные полеты.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о праздновании юбилея Независимости Украины. По его словам, 24 августа украинцев ждут концерты, военные парады и первый саммит "Крымской платформы", который положит начало деоккупации украинского полуострова.

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