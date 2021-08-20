"Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве

Украинско-российским отношениям - "хана", заявили на росТВ.
В России остро отреагировали на исполнение военными ВСУ обидной кричалки о президенте РФ Владимире Путине, которая прозвучала на репетиции парада в центре Киева.
Печально известная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева после исполнения украинскими военнослужащими хита "Путин - ху*ло" назвала их "Талибаном".
Она уверена в том, что после это станет причиной разрыва отношений между странами из-за оскорбления всего российского народа.
"Украинский "Талибан", так можно теперь называть соседнее государство, пробил новое дно", - заявила Скабеева.
При этом она пригрозила, что если эту кричалку ВСУ используют на параде, то "будут последствия".
"Украинско-российским отношениям хана", - закончила она наконец свой словесный поток.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, ранее сообщалось о том, что в столице прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Во врем репетиции украинские военнослужащие хором исполнили известную песню-слоган "Путин — х*йло!".
На видео видно, как военные строем маршируют по столичному Крещатику.