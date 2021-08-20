"Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве

На репетиции парада в Киеве исполнили кричалку о Владимире Путине / УНИАН

В России остро отреагировали на исполнение военными ВСУ обидной кричалки о президенте РФ Владимире Путине, которая прозвучала на репетиции парада в центре Киева.

Печально известная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева после исполнения украинскими военнослужащими хита "Путин - ху*ло" назвала их "Талибаном".

Она уверена в том, что после это станет причиной разрыва отношений между странами из-за оскорбления всего российского народа.

"Украинский "Талибан", так можно теперь называть соседнее государство, пробил новое дно", - заявила Скабеева.

При этом она пригрозила, что если эту кричалку ВСУ используют на параде, то "будут последствия".

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"Украинско-российским отношениям хана", - закончила она наконец свой словесный поток.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в столице прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Во врем репетиции украинские военнослужащие хором исполнили известную песню-слоган "Путин — х*йло!".

На видео видно, как военные строем маршируют по столичному Крещатику.