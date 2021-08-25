Скандал в Киеве: 12-летние подростки сожгли флаг Украины в День независимости

Подростки сожгли флаг Украины / Скриншот

В Киеве в Днепровском районе в ночь на День независимости, 24 августа, подростки сожгли флаг Украины во дворе многоэтажки.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, правоохранители нашли подозреваемых за видео с камер наблюдения, сообщает Telegram-канал Киев без цензуры.

ЧП произошло на улице Радужной во дворе за многоэтажным жилым домом. Уже утром на месте инцидента работали правоохранители.

Они нашли на одном из деревьев сожженный флаг. Соответствующее видео публикуют в соцсетях.

По словам очевидцев, во дворе громко отдыхала компания людей, которые очевидно и отличились грязной выходкой.

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Отметим, что правоохранители установили подозреваемых в надругательстве над флагом за камерами видеонаблюдения. Ими оказались 12-летние подростки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 24 августа в Киеве неизвестный мужчина после окончания официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины совершил акт вандализма возле Киевской горгосадминистрации.

Он облил красной краской лестницу возле горгосадминистрации, постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года", а возле таблички оставил отпечаток руки красной краской.

По факту повреждения флагштока возле здания Киевской горгосадминистрации начато уголовное производство