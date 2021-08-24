В Киеве вандал облил краской себя и флагшток под КГГА

Вандала задержала полиция / kyiv.npu.gov.ua

Во вторник, 24 августа, в Киеве неизвестный мужчина после окончания официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины совершил акт вандализма возле Киевской горгосадминистрации.

Он облил красной краской лестницу возле горгосадминистрации, постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года", а возле таблички оставил отпечаток руки красной краской, ообщает Отдел коммуникации полиции Киева

По факту повреждения флагштока возле здания Киевской горгосадминистрации начато уголовное производство

"Сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской. Происшествие полицейские должным образом зарегистрировали и начали проверку. На месте правоохранители выяснили, что к зданию на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества", - пояснили в полиции.

/ kyiv.npu.gov.ua

Также отмечается, что правоохранители задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

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Добавим, что правоохранители задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области 1987 года рождения.

Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на улицах Бердянска автомобили с российскими номерами обрисовали красной краской.

Под горячую руку неизвестных горожан попали автомобили марок Volkswagen и Chevrolet с номерами РФ. Инцидент произошел возле отеля на улице Набережная.

Потерпевшие, когда увидели краску на своих авто, написали заявление в полицию.