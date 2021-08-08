В Бердянске жестоко разрисовали машины с российскими номерами: фото

Под горячую руку неизвестных горожан в курортном Бердянске попали автомобили марок Volkswagen и Chevrolet с регистрационными номерами России.
На улицах популярного азовского курорта Бердянск (Запорожская область) автомобили с российскими номерами обрисовали красной краской. Как сообщает местный сайт ПроБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа.
Под горячую руку неизвестных горожан попали автомобили марок Volkswagen и Chevrolet с номерами РФ. Инцидент произошел возле отеля на улице Набережная.
Потерпевшие, когда увидели краску на своих авто, написали заявление в полицию.
"Как нам стало известно, гости города ‒ украинцы, один из них житель соседнего ‒ Черниговского района. По факту происшествия сотрудники Бердянского отдела полиции проводят разбирательство", ‒ сообщают журналисты.
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Напомним, ранее, в Броварах (Киевская область, пригород столицы Украины) пользователи Сети заметили автомобиль типа седан марки Mercedes-Benz с московскими номерами.
Кроме того, на заднем стекле автомобиля была огромная наклейка: "Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку".