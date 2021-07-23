"Не трогайте тачку. За Путина не голосовали": под Киевом увидели Мерседес с российскими номерами

Мерс / Telegram-канал / Подслушано у водителей|Киев

В Броварах (Киевская область, пригород столицы Украины) пользователи Сети заметили автомобиль типа седан марки Mercedes-Benz с московскими номерами. Соответствующая фотография была опубилкована в Telegram-канале Подслушано у водителей|Киев.

Кроме того, на заднем стекле автомобиля была огромная наклейка: "Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку".

Читайте также"Путин тебе них*я не поможет". В Сумах полиция с погоней задержала водителя джипа с российскими номерами: видео

Напомним, ранее, в августе 2019 года сообщалось о том 19 августа, в понедельник, у здания Национального банка Украины черный Mercedes с российскими номерами вызвал серьезную озабоченность. Водитель уснул за рулем, при этом рядом с ним – бутылка водки. Правоохранителям с большим трудом удалось извлечь мужчину из машины.

До того, в ноябре 2018 года на Одесчине активисты в массовом порядке останавливали грузовики с российскими номерами – пытаясь таким способом добиться освобождения украинских моряков, взятых в плен россиянами после вооруженного столкновения 25 ноября в Азовском море.