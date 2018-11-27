"Ша, уже никто никуда не едет": В Одесской области активисты снимают российские номера с фур

Российская агрессия на Азове вызвала, что называется, несимметричные ответы украинской общественности.
На Одесчине активисты в массовом порядке останавливают грузовики с российскими номерами – пытаясь таким способом добиться освобождения украинских моряков, взятых в плен россиянами после вооруженного столкновения 25 ноября в Азовском море.
Как сообщает портал УНИАН со ссылкой на участников общественной организации "Автомайдан Одесса", в регионе начата бессрочная акция "Найди российскую фуру – обменяй на нашего моряка".
В кратчайшие сроки были остановлены четыре фуры в пригородах Одессы. С грузовиков были сняли номерные знаки, почему они не и смогли продолжить движение по маршруту.
В данной акции также участвуют и члены общественной организации "Самооборона Майдана Одессы". Они, однако, называют все происходящее флешмобом "Ша, уже никто никуда не едет!".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе под генконсульством России устроили акцию с "кровавыми тельняшками" из-за агрессии Кремля на Азове.