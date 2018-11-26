Тельняшки в "крови": в Одессе под генконсульством России устроили акцию из-за агрессии на Азове

В Одессе активисты провели акцию под генконсульством России из-за агрессии страны в Азовском море / dumskaya.net

В ночь на понедельник, 26 ноября, в Одессе активисты провели акцию возле генерального консульства Российской Федерации из-за агрессии страны против Украины в Азовском море.

Патриоты вывесили на ворота диппредставительства тельняшки, запятнанные красной краской, намекая на кровь, которую пролили украинские моряки, сообщает Думская.

По данным издания, начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что в областном центре правоохранительные органы были переведены на усиленный режим работы.

К диппредставительству РФ для недопущения провокаций были стянуты дополнительные силы полиции, а также Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". Шесть членов экипажей судов получили ранения, в плен попали 23 украинских моряка.

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В Киеве и во Львове прошли акции протеста возле российских диппредставительств.